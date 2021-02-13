محافظ أسيوط: متابعات مستمرة لمشروعات المرافق والخدمات.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة من بينتها أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بجوار الطريق السريع أسيوط/ سوهاج كصرف مغطى وذلك فى إطار خطة تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية فى حالة الضرورة، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود لاتخاذ وتنفيذ خطوات جادة لتنمية المحافظة وتنفيذ مشروعات التنمية بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كان المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة، قد تفقد أعمال تغطية ترعة بنى فيز التابعة لمركز صدفا بطول 14.5 كيلومتر وإنشاء منها بربخ بطول 250 متر داخل مدينة صدفا بالتنسيق مع مديرية الرى والموارد المائية بالمحافظة وذلك للاستغلال أعلى البربخ لمنفعه عامة بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى والحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشى والحضارى للمواطنين ودعم قطاعات الرى والزراعة وذلك بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونائبه ورئيس الوحدة المحلية للقرية.

كما تابع السكرتير المساعد أعمال تطوير الطريق الدائرى على ترعة العسقلانى ووضع نيوجيرسى بالشوارع لجمع القمامة للاطمئنان على سير العمل ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.