محافظ أسوان يتفقد المشروع السويسرى لمياه الشرب بتكلفة 92 مليون جنيه.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروع السويسرى والذى يهدف لزيادة تدفقات مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب للقضاء نهائياً على مشاكل أنقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان في أغسطس القادم بعد الإنتهاء من المشروع بالكامل.



المشروع

وأستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم محطة الرفع بتصرف 800 م3/ ث والخزان الأرضى بسعة 5 ألاف م3 والخطوط الناقلة بطول 5،2 كم وبقطر 560 مللى مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلاً من مواسير الأسبوستس بتكلفة أجمالية 92 مليون جنيه.



جانب من جولة المحافظ

ومن جانبه وجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتشغيل المحطة ، بجانب توافر تيار كهربائى ثابت من خلال تركيب محول أحتياطى تبادلى لضمان أستمرارية تدفق المياه ، مطالباً بضرورة إستغلال المناطق المرتفعة لإنشاء خزانات أرضية مماثلة ضمن المرحلة الثانية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بمدينة أسوان .