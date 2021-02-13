اليوم السابع
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محافظة أسوان تتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرية المنشية بتكلفة 198 مليون جنيه

السبت، 13 فبراير 2021 02:55 م
محافظة أسوان تتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرية المنشية بتكلفة 198 مليون جنيه السكرتير العام لأسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المنشية
أسوان – عبد الله صلاح

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تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، اليوم السبت، الأعمال الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو والتى تأتى ضمن المرحلة الثانية للمبادرة ، بجانب قرية الرئيسية بإدفو بإجمالى 53 مشروع وبإعتمادات 198 مليون جنيه.

وأكد السكرتير العام لمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 30 مشروع، واستهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة  بإستثمارات 82.7 مليون جنيه ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف ، فضلاً عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه  " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

 

 


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محافظة اسوان

اخبار المحافظات

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