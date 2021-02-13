اليوم السابع
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مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح استدعاء الشهود فى محاكمة ترامب

السبت، 13 فبراير 2021 08:05 م
مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت لصالح استدعاء الشهود فى محاكمة ترامب مجلس الشيوخ الامريكى
واشنطن /أ ش أ/

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صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، لصالح استدعاء شهود فى محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكر رئيس فريق المدعين الديمقراطيين جيمى راسكين، أنه سيتم استدعاء نائبة جمهورية جايمى هيريرا بيوتلر للإدلاء بشهادتها، فى محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض بالاعتداء على مبنى الكابيتول فى 6 يناير، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وفى المقابل، دعم السيناتور الجمهورى لينزى جراهام قرار استدعاء الشهود، فيما كشف زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أنه سيصوت ضد إدانة ترامب.

 


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