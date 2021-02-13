اليوم السابع
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متحدث الحكومة يكشف تفاصيل إجماع "لجنة أزمة كورونا" على قرار عودة الدراسة

السبت، 13 فبراير 2021 09:58 م
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل إجماع "لجنة أزمة كورونا" على قرار عودة الدراسة المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة
ماجد تمراز

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أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، أن اجتماع لجنة الأزمات استعرضت فيه وزيرة الصحة الوضع الوبائي والذي ظهر إيجابيا من حيث أعداد الإصابات، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات بين الطلاب عندما كانت الدراسة مستمرة كانت قليلة للغاية، مشيرا إلى أنه تم رصد زيادة بين طلاب كانوا يجتمعون خارج نطاق المدرسة.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "الاجتماع شهد عرض آلية منضبطة لإجراء الامتحانات، واستكمال العملية التعليمية، باعتبار أن الحضور في المدارس هو الأساس، والأبحاث كانت استثناء، لكن لا يستقيم أن يكون هناك أبحاث للعام الثاني على التوالي".
 
وتابع متحدث الحكومة: "التعليم عن بعد هو وسيلة احتياطية نلجأ إليه في أوقات الأزمات، وبناء على العرضين، التعليم والطبي، وافقت اللجنة بالإجماع على استكمال العام الدراسي، وإجراء الامتحانات بآلية منضبطة في ظل كورونا، سيتم الإعلان عنها من قبل وزيري التعليم والتعليم العالي".

التعليم

الحكومة

نادر سعد

الامتحانات

امتحانات الفصل الدراسي الاول

كورونا

فيروس كورونا

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