اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 03:05 م
خالد صلاح
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ماريو دراجى يؤدى اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إيطاليا

السبت، 13 فبراير 2021 02:06 م
ماريو دراجى يؤدى اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إيطاليا ماريو دراجى
أ ش أ

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أدى ماريو دراجى، الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى، اليمين الدستورية، اليوم السبت، رئيساً لحكومة الوحدة الإيطالية الجديدة، ويهدف تعيين دراجى رئيساً للوزراء فى إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت حوالي 4 أسابيع، فى تلك البلاد التى ضربها وباء فيروس كورونا المستجد بقسوة، بحسب صحيفة الرؤية.

وكانت الحكومة السابقة بقيادة جوزيبي كونتي، انهارت منتصف شهر يناير الماضي، بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي «إيطاليا فيفا» (تحيا إيطاليا)، من الائتلاف الحاكم نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتعافي من جائحة كورونا، وتتعين موافقة البرلمان الإيطالي على الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادى الذى يبلغ من العمر 73 عاماً.


ماريو دراجى

فيروس كورونا

كورونا

إيطاليا

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