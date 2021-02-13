مأساة "سمر".. احترق وجهها على البوتاجاز فتشوهت ملامحها وتنمر عليها زوجها.. صور

الغربية – مصطفى عادل

تعيش ربة منزل من عزبة بسطروس مركز المحلة بمحافظة الغربية، مأساة بعدما أصيبت بحروق شديدة بالوجه وتشويه الوجه إثر سقوطها بوجهها على البوتجاز وهو مشتعل أثناء إعداد الطعام، وذلك بسبب نوبة صرع وكهرباء زائدة بالمخ.

تقول سمر محمد كمال 31سنة أنها تعانى من نوبة صرع وكهرباء زائدة بالمخ، وتصاب بنوبة فقدان للوعى لا إرادية، منذ طفولتها، ومنذ 5سنوات، جاءتها نوبة الصرع وفقدت الوعي، وسقط بوجهها على البوتاجاز وهو مشتعل ولم تشعر بنفسها إلا وهى بالمستشفى وأصيبت على إثر ذلك بحروق شديدة بالوجه، تسببت فى تشويه وجهها.

وأضافت سمر أنها متزوجة ولديها 3أطفال وزوجها يعمل باليومية، وذهبت لعدد كبير من الأطباء، وأجرت عدد من العمليات الجراحية وعمليات تجميل، ولكن لضيق ذات اليد لم تستكمل رحلة علاجها.

وأشارت إلى أنها تعانى من آلام شديدة بالوجه والفك بسبب شد الجلد من الحروق، ولا تستطيع تحمل الألم وتضطر لأخذ المسكنات، مؤكدة أنها تحتاج لعمليات جراحية ولكن مكلفة ولا تقدر على تدبير تكاليف العملية بسبب ظروف زوجها المادية، وظروف عائلتها المادية الصعبة.

وأوضحت أنها حال إصابتها بنوبة الصرع تفقد الوعى تماما ولا تشعر بنفسها وسبق وأن اخرجوها من الترعة بعدما سقطت بها، وشاهدها الجيران بالصدفة وقفزوا خلفها واخرجوها من المياه.

وتمنت سمر محمد أن يتدخل المسئولين بوزارة الصحة، لإجراء عملية تجميل للوجه والفك حتى تعود لما كانت عليه فى السابق وتخفيف ما تشعر به من آلم بالوجه يلازمها بشكل دائم.

أما عصام كمال ابن عمها قال إن مشكلة سمر أنها تعانى من كهرباء زائدة على المخ منذ طفولتها وتدخل فى نوبة صرع وفقدان للوعى ولا تدرى بردود فعلها، مبينا أنها ذات مرة كانت تمشى فى الشارع وجاءتها نوبة الصرع وسقطت بدون إرادتها فى الترعة ولولا تدخل العناية الإلهية نزل خلفها ابناء القرية بعد أن شاهدوها بالصدفة ورغم مواجهتهم صعوبة فى الإمساك بها بسبب حالة التشنجات التى كانت عليها، إلا أنهم تمكنوا من إنقاذها من الغرق وإعادتها لمنزلها.

وتابع ابن عمها، أنها أثناء إعدادها الطعام أصيبت بالنوبة وسقطت بوجهها على البوتاجاز وهو مشتعل ولم تدرى تماما بما حدث ولم تشعر بالحروق إلا بعد إفاقتها من نوبة الصرع، وهى فى المستشفى.

وأضاف أن الأطباء قالوا إن لها عمليات تجميل ولكن لا نقدر على تكاليف العملية بسبب حالة زوجها المادية والذى يعمل باليومية.

أما محمد كمال ابو عاصى والد "سمر" قال : أتمنى أن يتدخل المسئولين لعلاج نجلتى من المعاناة التى تعانيها منذ سنوات بعدما أصيبت بحروق شديدة بالوجه أثناء إعداد الطعام.

وأوضح الأب أن نجلته متزوجة من ابن شقيقته، ولكنه فوجئ بمعايرته لها والتنمر عليها، وإخلاء مسئوليته منها ورفضه تحملها، مؤكدا أن يتحمل مسئولية نجلته، بعد تخلى زوجها عنها، وأضاف، ابنتى تعيش معى وانا توليت مسئوليتها هى وأولادها".

وأوضح أن زوجها يعمل باليومية ويرفض تحمل مسئولية زوجته، مبينا أن نجلته أجريت عمليات تجميل بمستشفى جامعة المنصورة، وتحتاج لعمليات أخرى ولا نستطيع أن نوفر نفقاتها.