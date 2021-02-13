اليوم السابع
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لافتة فتاة تعتذر لحبيبها تثير الجدل فى قنا ورئاسة المدينة تزيلها

السبت، 13 فبراير 2021 10:09 م
لافتة فتاة تعتذر لحبيبها تثير الجدل فى قنا ورئاسة المدينة تزيلها اللافتة
قنا - صابر سعيد

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أثارت لافتة معلقة على أحد الجدران بالقرب من ميدان الساعة بمدينة قنا الجدل خلال الساعات الماضية، والتى تضمنت عبارات اعتذار من فتاة لحبيبها، وتقديم هدية له في عيد الحب، ووصف المكان بأحد المحلات في مول شهير بمحافظة قنا.

وسادت حالة من الاستياء والغضب وردود فعل متنوعة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد انتهاك الدعاية الإعلانية لقيم وعادات المجتمع القنائي كما وصفها البعض وضرب تقاليده المجتمع القنائي.

من جانبه قال أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، إنه فور علم الوحدة بالواقعة تمت إزالة اللافتة؛ لما تحويه من خرق لعادات وتقاليد المجتمع، وأكد أنه تم تحرير محضر ضد صاحب المحل، حال ثبوت قيامه استخدام اللافتة فى الدعاية.

 

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