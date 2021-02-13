اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 06:14 م
خالد صلاح
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قوات مكافحة الإرهاب النمساوية تحاصر مظاهرات لمتطرفين ضد قيود كورونا

السبت، 13 فبراير 2021 05:38 م
قوات مكافحة الإرهاب النمساوية تحاصر مظاهرات لمتطرفين ضد قيود كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فيينا /أ ش أ/

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نجحت قوات حماية الدستور ومكافحة الارهاب فى النمسا فى فرض السيطرة الامنية على مظاهرات غير قانونية ضمت بضعة الاف من العناصر اليمينية المتطرفة المعارضين لإجراءات الحكومة بشأن مكافحة وباء كورونا.

وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية اليوم السبت إن المظاهرات تجمعت فى وسط العاصمة فيينا كما جاء البعض من ولاية تيرول المعزولة بسبب تفشى سلالة جنوب افريقيا من الوباء بها .

وذكرت المصادر أن شبكات يمينية متطرفة استغلت مواقع التواصل الاجتماعى فى عملية الحشد وقادت تلك التجمعات ولكن تم على الفور حظر معظم المسيرات بسبب الانتهاكات لقواعد مكافحة كورونا، مشيرة الى حضور عناصر من جماعة النازيين الجديد ومثيرى الشغب فى ملاعب كرة القدم .

وأشارت المصادر الى أن المظاهرات تسببت فى تعطيل حركة المرور فى ميدان "كارلس بلاتس" فى وسط فيينا، لافتا الى ان المتظاهرين تعمدوا عدم التقيد بمتطلبات مسافة الامان وارتداء الكمامات الطبية وحاولوا احداث حالة من الفوضى .

 


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