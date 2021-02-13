قرى شربين بالدقهلية على موعد مع التطوير.. الأهالى: مبادرة حياة كريمة طوق نجاة

الدقهلية شريف الديب

ينتظر أهالى قرى شربين التابعة لمحافظة الدقهلية للبدء فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، داخل القرى أملا فى استعادة جمال القرى مرة آخرى وإصلاح ما أفسده الدهر، الذى أدى إلى تدهور حال القرى، بعد أن غفلت عنه الدولة لسنوات لتعيد إزدهار القرى مرة آخرى.

يقول محمد جلال من قرية الأحمدية بشربين إن القرية تعانى من مشكلة صرف صحى مزمنة بالإضافة إلى تدنى الخدمات و عندما علمنا بالمبادرة شعرنا بالفخر فبعد عقود عديدة نجد أخيرا من ينظر لقريتنا فالمبادرة بمثابة طوق النجاة للأهالى من سوء حالة الصرف الصحى وانهيار الطرقات و الشوارع وسوء الأوضاع المعيشية كما أنه مطلوب تجديد المراوى التى تستخدم لرى أراضينا الزراعية لأنها متهالكة مما يؤثرعلى رى الأراضى والوحدة الصحية، ولأول مرة نشعر بأننا على أولوية الحكومة قولا وفعلا.

أمل جمال من قرية الحصص بشربين تقول إن المبادرة تستهدف تنمية القرى و إقامة مشروعات و التى نحن فى حاجة ماسة إليها فى قريتنا فلا يوجد بالقرية حرفة معينة يعيش منها الأهالى سوى الفلاحة بالإضافة إلى المشكلات المتراكمة منذ السبعينات من الرى و الصرف وحالة الشوارع، وجاءت المبادرة فتحى الأمل داخل جميع الأهالى بالقرى لرفع مستوى الخدمات به.

ويشير سلامة السعيد من قرية السعدية والسلام منذ أكثر من 30 عاما لم ينظر لنا أحد فالمبادرة ستعود على البلدة بالخير فلم نكن نحلم بها وحتى الآن لم يتم التنفيذ فنحن سعداء لأن الرئيس نظر لنا فعلى الرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فإن الرئيس قرر أن يكرمنا بتطوير قريتنا و تلك المبادرة أشعرتنا أن القيادات ينظرون إلى الغلابة وهذا ما ينمى روح الانتماء فقريتنا تخلو من الصرف الصحى فالبلدة تصرف من خلال مواسير صنعناها بالجهود الذاتية وهى مواسير متهالكة ومحطة الطرد متهالكة و نتمنى أن يتم رصف البلدة فلا يوجد شارع واحد مرصوف، بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء المزمنة منذ خمسين عاما.

قال طارق شكرى رئيس مدينة شربين، إن أعمال مبادرة حياة كريمة بالقرى ستبدأ خلال شهر فبراير و قد قام وفد من رجال القوات المسلحة بزيارة القرى المستهدفة، حيث إنها الجهة المشرفة على المشروع وسيتم الطرح على المقاولين الذين سيقومون بالأعمال والتى تشمل إنشاء محطات كهرباء وغاز وصرف صحى.

وعقب الانتهاء من الأعمال سواء صرف أو كهرباء أو غاز فإنه سيتم رصف الشوارع الرئيسية بكل قرية و بالطرق الرابطة ومجلس المدينة سيكون متواجد لتدبير كل الاحتياجات اللازمة وتسهيل الأعمال قد قمنا بعمل الدراسات والتصميم حتى يتم تسهيل أعمال المقاولين.

فيما قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه فى إطار مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تطوير 50 مركزا إداريا على مستوى المحافظات المصرية، وقام اللواء محمود محمد سليمان رئيس شعبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والوفد المرافق لهما وهيثم الشيخ نائب المحافظ، وقيادات المحافظة والشركات العاملة بمشروع حياة كريمة بعدد 26 قرية بمركز شربين بالدقهلية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وتم استعراض برزنتيشن يتضمن بيان الأعمال المطلوبة لتطوير القرى المطروحة للتطويرو البالغ عددها 26 قرية و ذلك لتعظيم استفادة اهالينا بقرى المبادرة.

وأكد أهمية إعداد تصميمات تفصيلية كاملة لمصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة ودراسة بيئية كاملة لاقامة مصنع تدوير المخلفات بقرية أبو جلال بمركز ومدينة شربين وليخدم جزء من مركز نبروة، مع إرسال لجنة لمعاينة بعض المنازل المتهالكة بمركز ومدينة شربين لإعادة تأهيلها وذلك بمشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن القرى التى تم اختيارها ضمن المبادرة تم وفق دراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها، مشيرا إلى أن هناك تضافر لجهود جميع مديريات وقطاعات الخدمات مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتنفيذ بمستوى يليق بالمواطنين، مضيفا أن القرى التى تم اختيارها تشمل قرى، ابو جلال والاحمدية والحصص والسعدية والسلام والشناوى والصبرية والضهرية والعوضية والعيادية وبساط كريم الدين وترعة غنيم ودنجواى ورأس الخليج وكفر ابو زاهر والعزب التابعة لها وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديد وكفر الترعة القديم وكفر الحاج شربينى وكفر الحطبة وكفر الدبوسى وكفر الشيخ عطية وكفر الوكالة وكفر منشأة ناصر وكفر يوسف ومحلة انجاق، كما تفقدنا مع رئيس شعبة القوات المسلحة اصطفاف المعدات المشاركة فى اعمال التنفيذ للمبادرة قبل انطلاقها للعمل بالقرى المختارة ،مؤكدا أن هذه المبادرة تعد نقله نوعية وحضارية للريف المصرى لم تحدث من قبل.



قرى شربين بالدقهلية على موعد مع التطوير (7)



قرى شربين بالدقهلية على موعد مع التطوير (1)



قرى شربين بالدقهلية على موعد مع التطوير (2)



قرى شربين بالدقهلية على موعد مع التطوير (3)



قرى شربين بالدقهلية على موعد مع التطوير (4)



قرى شربين بالدقهلية على موعد مع التطوير (5)