فيديو.. انفجار عدة سيارات ناقلة للوقود على الحدود بين إيران وأفغانستان

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم انفجار صهريج غاز على الحدود بين إيران وأفغانستان، مما أدى إلى إخلاء جمارك دوغارون .

وبحسب ما ذكرت وكالة إيسنا الإيرانية، فإن الانفجار تسبب فى حريق عدد كبير من سيارات نقل الوقود مما إدى إلى اشتعال النيران فى المنطقة المحيطة بجمارك دوغارون.

وقال حاكم هرات الأفغانية سيد وحيد غتالي: "الجهود جارية لاحتواء الحريق ونطلب من إيران المجاورة المساعدة في السيطرة على الحريق".

وتشير وسائل الإعلام إلى أن المعلومات الدقيقة حول عدد الجرحى وسبب الحادث ليست متوفرة بعد.