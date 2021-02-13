فض فرح ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع الاشغالات المخالفة، من الشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على الوجه الحضارى والجمالى للشوارع، فضلا عن متابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحى أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأسفرت الحملة عن رفع كافه الإشغالات بمناطق وشوارع ( المحطة -البوسطة - الجلاء- كوبرى أبو عميرة – الزراعه - دوران الشوبك - شارع عمر شاهين - موقف المنصورة) فضلا عن فض فرح بقريه بنايوس لمنع تجمعات المواطنين لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لرفع الاشغالات والمرور على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.