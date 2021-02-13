فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق بمدينة رأس غارب للصيانة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي، اليوم السبت، بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا عن اللوحة الجنوبية بمدينة رأس غارب لإجراء الصيانة الدورية.

وأضاف مجلس مدينة رأس غارب في بيان له، أن المناطق التي يتم تغذيتها من اللوحة الجنوبية والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي مناطق "عمارات الـ 1008، عمارات أبو النصر القديمة الـ 1180، وعمارات الـ 253، ومساكن الروضه، والمنطقة الصناعية.

كانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير بالكامل، اليوم أيضا لصيانة محطة المحولات بالمدينة.

وأكد مجلس مدينة القصير فى بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بداية من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات.

وقال مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، إن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات ومجالس المدن بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.