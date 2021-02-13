اليوم السابع
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من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا..

فرض حظر للتجوال فى العراق بداية من الخميس المقبل للتصدى لوباء كورونا

السبت، 13 فبراير 2021 03:27 م
فرض حظر للتجوال فى العراق بداية من الخميس المقبل للتصدى لوباء كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في دولة العراق، قرارا بفرض حظر التجوال ضمن اجراءات مواجهة خطر فيروس كورونا، وقالت اللجنة، أنه تم فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً للخامسة صباحاً بداية من يوم الخميس المقبل، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد تحدثت عن موجة ثانية من فيروس كورونا في العراق، فيما أكدت أن الوضع الوبائي بات خطيراً ولا بد من اتخاذ إجراءات حازمة لقطع سلسلة انتقال العدوى.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه فى الوقت الذى تتصاعد فيه نسب الإصابات بفيروس كورونا منذرةً بموجةٍ ثانية من الجائحة، محذرةً المواطنين من الاستمرار بالتهاون بالإجراءات الوقائية، وشددت على ضرورة منع التجمعات الرسمية والمؤتمرات الجماهيرية والنقابية والاحتفالات الكبيرة، حيث أنها تشكل خطورة لتفشى وباء كورونا.


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