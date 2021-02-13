عضو بفريق لقاح أكسفورد: اخترنا 300 طفلا متطوعا لتجربة اللقاح

كتب رامى محيى الدين

أكد الدكتور أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وأحد أعضاء الفريق البحثي المسئول عن تطوير لقاح أكسفورد، إن الفريق بدأ تجربة اللقاحات على الفئة من 18 لـ50 عامًا، موضحًا أنه لم يتم تجربته على الأطفال إلى الآن.

وأضاف "سالمان"، خلال مداخلة عبر "زوم"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"،أن لقاح إكسفورد فعال، مؤكدًا أن جامعة إكسفورد حددت 300 متطوعا لتلقي لقاح كورونا من فئة الأطفال، مشددا على أن الإجراءات تشمل موافقة الشخص المسئول قانونيًا عن الطفل للخضوع لهذه التجارب السريرية.

وتابع: "تم الاعتماد في التجارب على الأطفال لخطورتهم في نقل المرض للفئات الأكثر عرضة للوباء"