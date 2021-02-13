طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات ودافئ فى الكويت

كتب: أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تكون سماء السعودية غائمة جزئياً مع تشكيلات من السحب الرعدية ، وفى الامارات تشكل غيوم خفيفة على بعض المناطق ودافئ فى الكويت.

السعودية

سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة. كمال لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

الكويت

وفى الكويت يكون الطقس دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة .

وفى المساء مائل للبرودة الى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الامارات

سيكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة العظمى 23°م وهي أقل بـ3°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غائماً جزئياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 15°م وهي مشابهة لليلة أمس.