ضبط 45 قضية تموينية من بينها عرض سلع منتهية الصلاحية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث تموين سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 45 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط محمد ع ا ع 40 سنة صاحب فاترينه ويقيم دائرة مركز جرجا لحيازة وعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم ضبط " 46 " قطعة باتيه.

كما تم ضبط " 9 " فضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 7 " قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" 7 " قضايا عدم الأعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم تحرير المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.