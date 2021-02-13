اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات والاتجار فى المواد المخدرة بالسويس

السبت، 13 فبراير 2021 09:40 م
ضبط تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات والاتجار فى المواد المخدرة بالسويس التشكيل العصابي
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن السويس من ضبط ثلاثة من المهتمين أعضاء تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات والاتجار في المخدرات.

وكان اللواء محمد الألفى، مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، قد تلقى بلاغا من سيدة بتعرضها لخطف حقيبتها، وأصدر تعليماته للواء هشام رشاد، مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض على التشكيل العصابي.

وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث المديرية، والرائد حسن عبد الرحمن رئيس مباحث قسم فيصل، وعمل التحريات، وتفريغ الكاميرات بمنطقة الحادث، وتوصل فريق البحث من كشف هوية المتهمين، وأن وراء حوادث السرقات المدعو "محمود بوطة" والمدعو "إبراهيم الزعيم" والمدعو "فتحى سبلانة" مسجلين سرقات واتجار فى المخدرات.

على الفور قام فريق وحدة المباحث الجنائية بقسم شرطة فيصل تحت إشراف النقيب عبد الرحمن ذكى معاون المباحث، والنقباء أحمد الشويخ وجمال المناهري معاونى المباحث، بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، ونشر المصادر السرية حتى تمكنت قوة المباحث من القبض على المتهمين أثناء استقلالهم دراجتين ناريتين بمدينة السلام، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 9 تليفونات محمولة ولفافتين من نبات البانجو المخدر وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا تفصيليا بحوادث سرقات حقائب السيدات والاتجار فى المواد المخدرة، وعن السلاح النارى المضبوط أقروا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهم المحرمة لاختلاطهم بالأشقياء.

وتحرر محضر باعترافات المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة أمر المستشار المحامى العام بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


أمن السويس

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

ضبط تشكيل عصابي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة