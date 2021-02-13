"صحة أسوان" تعقد توعية ميدانية عن منظومة التأمين الصحى الشامل

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

عقدت مديرية الشئون الصحية فى أسوان سلسلة توعية ميدانية عن منظومة التامين الصحى الشامل فى إطار مجهودات مديرية الشئون الصحية فى أسوان المتواصلة فى مجال التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

حيث واصل فريق التوعية والإعلام حملة توعية ميدانية، عقد اللقاءات وحملات التوعية الميدانية بالمواطنين، لتعريفهم بمنظومة التامين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

حيث تم عقد ندوة توعوية عن المنظومة للعاملين معهد أورام اسوان، كما تم المرور وعمل لقاءات توعية فى عدد من الوحدات الصحية والمنشآت العامة شملت وحدة المريناب بادفو ودار الضيافة بقرية الوقداب بادفو ووحدة الكاجوج بكوم امبو ووحدة السلسلة بكوم امبو ووحدة الشيخ مصطفى بادفو ومكتب بريد كوم امبو ووحدة سبعة قبلى بكوم امبوو القافلة الطبية بالغوالية بادفو ووحدة الرقيقين بادفو.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.