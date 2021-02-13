شقيق علي حميدة: محافظ مطروح سيطلق اسم الفنان الراحل على شارع أو ميدان.. لايف

مطروح - حسن مشالى

يواصل أهالي مطروح، والقيادات الشعبية والتنفيذية، ومحبي الفنان الراحل علي حميدة من المحافظات المختلفة، التوافد على سرادق العزاء، لليوم الثاني على التوالي، لتقديم واجب العزاء للأسرة، التي تقلت اتصالات للتعزية من داخل مصر وخارجها، من الفنانين المصريين والعرب، وأصدقاء " حميدة " في الأماكن المختلفة، كما تواصل محافظ مرح مع الأسرة، ليؤكد تقديره لقيمة الدكتور علي حميدة، كونه رمز مهم من رموز المحافظة، وسيتم إطلاق اسمه على إحدى المنشآت العامة أو الشوارع، خلال الفترة المقبلة.

وأكد إسماعيل حميدة المذيع بإذاعة مطروح الإقليمية، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اتصل به اليوم لتعزيته للمرة الثانية، وأنه كان سيحضر العزاء لولا سفره لإلتزامه بارتباطات في القاهرة، وأنه وجه بالعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة، ببحث إطلاق اسم الفنان على حميدة على تقديراً له، على إحدى المنشآت العامة أو أحد الشوارع، تخليداً لذكراه.

كما اتصل المهندس إبراهيم الحفبان مدير إدارة التخطيط بمحافظة مطروح، ليؤكد أنه سيجريبحث إطلاق اسم علي حميدة على مكان يليق بمكانته وذكراه. وأوضح " حميدة" ، أن هناك اهتمام كبير من جميع أبناء مطروح، ومن خارجها، على تقديم واجب العزاء، ويتوافدون من جميع المدن والمناطق ويتواصلون تلفونيا ومن خلال وسائل التواصل المختلفة، وطالب محبيه عدم المشقة والانتقال من الأماكن البعيدة لتأدية واجب العزاء، والاكتفاء بالتواصل هاتفياً والدعاء لشقيقه بالرحمة والمغفرة.

وأشار شقيق الدكتور علي حميدة، إلى أن مرض شقيقه ووفاته كشفت مدى الحب والوفاء من أبناء مطروح جميعاً لشقيقه، الذي كان صديقاً للجميع، وكريماً ومضيافاً، وكان يفعل خيرات كثرة في الخفاء، حتى أن الأسرة لم تكن تعلم بها.