شارع الألف يافطة ودكتور.. سر أكثر شوارع مصر ازدحاما بالعيادات بالمنصورة.. لايف

ويقطن داخل شارع بنك مصر أكثر من ألف طبيب فى جميع التخصصات وهو ما أدي إلى أن يكون قبلة لجميع المرضي ، خاصة وأن المنصورة معروفة بأنها عاصمة الطب نظرا لوجود مراكز متخصصة على اعلي مستوي ، مثل مركز جراحة المسالك البولية "غنيم" ومركز جراحات الجهاز الهضمي ، ومركز جراحات العيون ، ومستشفي الاطفال ، وغيرها من المراكز الكبيرة ، بالإضافة إلى كبار الأطباء الذين ساهموا فى خدمة الطب.

وكان من أسباب شهرة شارع بنك مصر بالمنصورة ، هووانه يتوسط المدينة ويقترب من محطة قطار المنصورة ، وعدد من المواقف وهو ما ادي إلى شهرته ، بالإضافة إلى أنه يربط بين اشهر شارعين تجاريين بالمنصورة ، وهو السكة الجديدة والسكة القديمة ، وهما من المناطق التجارية المشهورة بالمنصورة .

وهو ما جعل الأطباء ترتبط بهذة المنطقة ، وسهولة وصول المرضي لهم من جميع المحافظات المجاورة ، وسهولة التنقل ، و وجود جميع التخصصات ومراكز التحاليل والأشعة الهامة.

ويبدأ شارع بنك مصر بالمنصورة من شارع الجمهورية وينتهي حتى منطقة الثلاجة ، وأصبح الاستثمار فى هذا المنطقة ببناء شقق تجارية حيث زيادة الطلب على تلك المنطقة من جميع الأطباء ، حتى حديثي التخرج نظرا لشهرته الكبيرة بين جميع سكان المحافظة والمحافظات المجاورة