شاب قناوى يدشن مبادرة "السم القاتل" لمحاربة مخدر الشبو بالفن والرياضة في قنا

قنا صابر سعيد

دشن محمد تكروني، خريج كلية التربية الرياضية بقنا، مبادرة، بعنوان: "السم القاتل" لمحاربة مخدر الشبو والقضاء علي انتشاره بين الشباب في القري والمدن، وذلك عن طريق عدة مبادرات منها الفن والرياضية لمحاربة ذلك المخدر.

وأجري "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا مع مؤسس المبادرة لشرح استعدادات المبادرة والمشاركة الشبابية، كأول مبادرة تحارب انتشار مخدر الشبو عن طريق الفن وإنتاج فيلم تسجيلي يوضح خطورة إدمان المخدرات بشكل عام ومخدر الشبو السم القاتل.

وقال محمد تكروني، إن المبادرة تتكون من مجموعة شبابية وجاءت فكرتها بعد انتشار ظاهرة المخدرات بوجه عام بين الشباب ومخدر الشبو الذي يدمر الشباب ويسبب الإدمان السريع الذي يدمر الشباب بسهولة، مما يدفعهم إلي الحاجة للنقود، وذلك بسبب تكلفته الكبيرة التي تؤدي إلي حدوث جرائم متعددة للحصول علي تلك التكلفة.

وأشار تكروني، إلي أن المبادرة ستقدم النصيحة عن طريق الفن والرياضية، حيث سيتم إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "السم القاتل" يتناول قضية بين عائلتين لعرض مشكلات المجتمع الصعيدي، وطريقة انتشار المخدر والقضاء عليه، وتوضيح خطورته وما يقدمه من تفرقة للعائلات وضياع مستقبل الشباب، وكذلك غناء مؤلفات توضح خطورة الشبو وكيفية محاربته ونصيحة الشباب بالبعد عن تلك المخدرات والاتجاه إلي ممارسة الرياضية.