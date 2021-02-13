اليوم السابع
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سفير إسرائيل في واشنطن: نتنياهو غير منزعج لعدم اتصال بايدن به حتى الآن

السبت، 13 فبراير 2021 09:40 م
سفير إسرائيل في واشنطن: نتنياهو غير منزعج لعدم اتصال بايدن به حتى الآن نتنياهو
(رويترز)

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 قال سفير إسرائيل في واشنطن اليوم السبت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يشعر بانزعاج لعدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن به حتى الآن وذلك في محاولة للتقليل من أهمية عدم حدوث اتصال مباشر حتى الآن.

وثارت تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي قد يشير إلى استيائه من العلاقات الوثيقة التي أقامها نتنياهو مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

وقال السفير جلعاد إردان لمحطة إن 12 الإسرائيلية إن "رئيس الوزراء غير قلق بشأن موعد المحادثة".

وأضاف أن بايدن لديه قضايا عاجلة يتعامل معها مثل جائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

ونفى البيت الأبيض يوم الجمعة أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه المنصب في 20 يناير.

 

 

 

 


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