اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 03:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-2-2021

السبت، 13 فبراير 2021 02:41 م
سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-2-2021 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.73 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، عند سعر 18.84 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى، عند سعر 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:
 

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.43  جنيه للشراء.

51.90  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

48.73  جنيه للشراء.

51.83  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

51.47  جنيه للشراء.

51.82  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

48.76  جنيه للشراء.

51.86  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

48.57  جنيه للشراء.

51.86  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

48.75  جنيه للشراء.

51.83  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.39  جنيه للشراء.

51.96  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة