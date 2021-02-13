كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 13-2-2021، أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.73 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، عند سعر 18.84 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى، عند سعر 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.43 جنيه للشراء.

51.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



48.73 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.47 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



48.76 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



48.57 جنيه للشراء.

51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



48.75 جنيه للشراء.

51.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.