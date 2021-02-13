وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال استقباله اليوم /السبت/ وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز، حيث شدد الخصاونة على اهتمام قادة الدول الثلاث بآلية التعاون الاستراتيجي التي توسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهم، لخدمة شعوبهم والمصالح العربية المشتركة، لافتا إلى أن تجذير آلية التعاون الثلاثي هي مسألة جوهرية واستراتيجية للبلدان الثلاثة ومدخل لتعاون أوسع مع الدول العربية.



وفيما يخص التعاون الثنائي مع العراق، أكد رئيس وزراء الأردن أهمية العمل على تسريع الخطوات العملية للمشروعات الاستراتيجية المنوي تنفيذها بين الأردن والعراق، وكذلك ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ الفوري للمدينة الاقتصادية المقرر إقامتها على الحدود بين البلدين وتنشيط حركة النقل وانسياب البضائع والسلع وإقامة الاستثمارات المشتركة، من جهته، أكد وزير الصناعة العراقي منهل عزيز، اهتمام بلاده بإقامة المشروعات المشتركة والاستراتيجية مع الأردن بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما ومع جمهورية مصر العربية.



ولفت إلى أن عددا كبيرا من المصانع الحكومية في العراق مطروحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، مؤكدا ترحيب العراق بالقطاع الخاص الأردني للاستثمار فيها.