رئيس مياه القناة يعلن نجاح حملة أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، نجاح الخطة الموضوعة لإنطلاق أكبر حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحى فى محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتى شملت جميع المناطق الساخنة ، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات فى غرف التفتيش.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن الحملة حملة الملس والتطهير شملت المناطق الساخنة والخطوط الرئيسية والفرعية بالأحياء، من خلال الدفع بفرق تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة الصرف الصحي، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات البناء والمواد الصلبة، ومخلفات حيوانية، وملابس، قائلا: إن فرق التطهير تواصل الأعمال حتى المساء، للإنتهاء تماما من جميع أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمدن القناة.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، المواطنين بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة فى غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضى واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



عمال الصرف أثناء تنظيفهم غرف التفتيش

عمال الصرف الصحى ينظفون البالوعات