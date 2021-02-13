رئيس موريتانيا يرحب بالمشاركين بالأمم الأفريقية للشباب أول بطولة قارية تنظمها بلاده

كتب محمد تهامى زكى

أعرب الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، عن سعادته بتنظيم نواكشوط لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، وهى أول بطولة قارية تنظمها بلاده فى تاريخها، مرحبا الأشقاء والضيوف من القارة السمراء، متمنيا لهم إقامة سعيدة، مؤكدا أن سيقدم الدعم لتنظيم البطولة باحترافية عالية وكفاءة كبيرة.

وكتب الغزوانى، عبر حسابه على تويتر: "غدا بإذن الله تنطلق بنواكشوط بطولة كأس إفريقيا للأمم تحت 20 عاماً، وهى أول بطولة قارية تنظمها بلادنا"، وأضاف الغزوانى: "أرحب بضيوفنا الأشقاء، وفودا وفرقا مشاركة وأتمنى لهم مقاما سعيدا، وأدعو السلطات المكلفة بالتنظيم تقديم كل الدعم، وبذل أقصى الجهود لتنظيم البطولة باحترافية عالية وكفاءة كبيرة".





وتنطلق غدا الأحد، المباراة الافتتاحية بين المضيف منتخب موريتانيا مع نظيره الكاميرونى، حيث يشارك فى منافسات الأدوار النهائية من هذه البطولة التى تنظمها موريتانيا لأول مرة 12 منتخبا من بينهم ثلاثة منتخبات عربية هى موريتانيا، تونس والمغرب، بينما يغيب منتخب مصر عن البطولة، بعد انسحابه من تصفيات دورة شمال أفريقيا التى أقيمت مؤخرا فى تونس، بسبب إصابات كورونا التى ضربت لاعبى الفريق.

كما تشارك منتخبات بوركينافاسو، غانا، جامبيا، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، ناميبيا، موزمبيق، تنزانيا وناميبيا، وتتوزع المنتخبات على ثلاث ملاعب اثنين منها فى العاصمة نواكشوط وملعب فى مدينة نواذيبو، على بعد 470 كلم شمال نواكشوط.