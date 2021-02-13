رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتابع أعمال محطة الرفع الخاصة بالمدامود العجوز

الأقصر – أحمد مرعى

قاد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، اليوم السبت، جولة لتفقد أعمال محطة الرفع الخاصة بالمدامود العجوز، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المركز والمدن بالمتابعة الدورية لسير اعمال المشروعات القومية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه جارى العمل فى خطوط الطرد والتوصيلات المنزلية داخل نطاق المنطقة الخاصة بجوار معبد المدامود والنجوع المجاورة للمعبد، ورافق الهوارى فى جولته كل من يوسف جلال نائب رئيس المركز ومدينة الزينية ويوسف احمد رئيس قرية المدامود قبلى وماجد أحمد مدير معبد المدامود.

كما قاد رجال الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى شمال الأقصر، حملة بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المركز، وبإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وذلك بتمهيد شارع الأقصر العشى من محطة الصرف حتى العمارات السكانية من خلال توسيع الشارع ورفع المخلفات والتراكمات من حشائش الحلف وغيره.

وقال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تمت أعمال الحملة بقيادة هدى الطواب شرقاوى رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية حيث تم رفع حوالى 10 طن مخلفات، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور على منظومة النظافة والتجميل ومتابعة أعمال توسعة الطرق.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية، حيث تم رفع 3 طن مخلفات وتراكمات بقيادة مكى عمر رئيس قرية العشى وغالية احمد حسن سكرتير قرية العشى، كما تم انارة الطريق الجانبى لخط السكة الحديد من محور شمال الاقصر حتى كوبرى العشى الجديد.