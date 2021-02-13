رئيس جامعة سوهاج يشارك فى اختيار القيادات بجامعة جنوب الوادى

سوهاج محمود مقبول

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في لجنة اختيار القيادات الإدارية بجامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادى للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم عميد كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادى، والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، والدكتورة صابرين جابر عميد كلية السياحة والفنادق بالأقصر .

يذكر أن اللجنة ناقشت المتقدمين فى مقترحات تطوير العمل والرؤى المستقبلية، واستعرضت إسهامات المتقدم والتاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية، وشملت الوظائف وظائف قسم تعليم قنا وأمين عام الجامعة المساعد ومدير عام الحسابات والموازنة ومدير عام المكتبات ومدير عام مكتب رئيس الجامعة ومدير عام الأمن الجامعى ومدير عام شئون التعليم، ومدير عام الخدمات الطبية ومدير عام المدن الجامعية والتغذية ومدير عام العلاقات العلمية والثقافية، ومدير عام الشئون الادارية وأمناء كلية التجارة، الآداب ووظائف قسم المستشفيات الجامعية ومدير عام الشئون الطبية والعلاجية بالمستشفى الجامعى.