دفاع ترامب يبدأ مرافعته الختامية متهما النواب بانتهاك إجراءات المحاكمة

كتبت: نهال أبو السعود

يقدم فريق دفاع دونالد ترامب المرافعات الختامية في المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق، في خامس يوم للجلسات في مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي الآن.

واتهم مايكل فان دير فين، أحد محامي دونالد ترامب ، مديري المساءلة في مجلس النواب بارتكاب "انتهاك عنيف" لإجراءات المحاكمة من خلال محاولة تقديم أدلة جديدة خلال المرافعات الختامية، حيث حكم السناتور باتريك ليهي ، الذي يترأس محاكمة العزل في وقت سابق من الجلسة بأن الأدلة الجديدة التي تم تقديمها خلال المرافعات الختامية ستُحذف من السجل.

لقد ألقى مديرو المنزل بالفعل خطاباتهم. جادل النائب جيمي راسكين ، كبير مديري المساءلة ، بأن ترامب كان "المحرض العام" على العنف الذي حدث في 6 يناير و "دعم الغوغاء"، وقال: "لقد أثبتنا أنه خان بلاده وأثبتنا أنه خان الدستور وأثبتنا أنه خان يمين المنصب".

وأضاف: "أعضاء مجلس الشيوخ ، هذه المحاكمة في التحليل النهائي ليست عن دونالد ترامب ، فالدولة والعالم يعرف من هو دونالد ترامب. هذه المحاكمة تتعلق بمن نحن".

قبل لحظات ، وافق مديرو مجلس النواب وفريق دفاع ترامب على إدخال بيان من النائب خايمي هيريرا بيوتلر يصف مكالمة هاتفية بين الرئيس السابق ترامب وزعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي في ​​السجل.

طلب مديرو إجراءات العزل من مجلس الشيوخ، هذا الصباح استدعاء شهود في ثاني محاكمة لعزل ترامب. وبدلاً من ذلك ، وافق مجلس الشيوخ ومحامو المحاكمة بعد ساعات على إدراج البيان في سجل المحاكمة ، مما دفع المحاكمة نحو التصويت النهائي في وقت لاحق اليوم.