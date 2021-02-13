اليوم السابع
Ads
السبت، 13 فبراير 2021 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة: أمراض خطيرة يسببها هواء مترو الأنفاق فى ولايات أمريكية بسبب التلوث

السبت، 13 فبراير 2021 04:02 م
دراسة: أمراض خطيرة يسببها هواء مترو الأنفاق فى ولايات أمريكية بسبب التلوث اندرو كومو
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نتائج دراسة جديدة وجدت أن هواء مترو الأنفاق ملوث بشدة ، مما يعرض عمال النقل والركاب لتركيزات عالية من المعادن الخطرة والملوثات الضارة.

ويقول باحثون من كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك، إن هواء الأنفاق يمكن أن يجعل الركاب وعمال النقل أكثر عرضة للأمراض طويلة الأمد مثل الربو وسرطان الرئة وأمراض القلب.

واستعرضت الدراسة، التي مولتها منحة المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية ونشرت في مجلة Environmental Health Perspectives، الهواء تحت الأرض في أكبر أنظمة النقل في الشمال الشرقي الواقعة في نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وفيلادلفيا وبوسطن. أظهر كل نظام تركيزات من المعادن الخطرة والسموم العضوية تتراوح بين ضعفين وسبعة أضعاف الكمية في الهواء الطلق.

ووجدت الدراسة، أنه في حين احتوى نظام مترو الأنفاق في نيويورك على ملوثات هواء أكثر من غيره ، كانت محطة مترو كابيتول ساوث من بين أسوأ خمس محطات راقبها الباحثون.

قال الباحثون، إن عمال النقل الذين يقضون معظم نوباتهم تحت الأرض معرضون بشكل خاص للعواقب طويلة المدى للهواء الملوث.

وقالت الصحيفة، إن النتائج فاجأت المسئولين في هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرسي ، حيث وجدت بعض أسوأ قياسات التلوث.

قال المدير التنفيذي ريك كوتون: "من الواضح أننا قلقون"، "نحن ملتزمون تمامًا بحماية صحة وسلامة عمالنا. نحن ملتزمون تمامًا بحماية صحة وسلامة الركاب، وسنتعمق في هذا الأمر ، ونتوصل إلى استنتاجات، وإذا لزم الأمر، نضع خطة عمل مناسبة لمعالجتها".

وردت وكالات نقل أخرى على النتائج بقولها، إن المشاريع جارية لتحسين جودة الهواء تحت الأرض.

وقالت هيئة المترو، إن تحديث الترشيح في جميع أنظمة تكييف الهواء البالغ عددها 308 قد اكتمل تقريبًا. وقالت الهيئة إن الأنظمة تحبس الجسيمات الصغيرة ، بما في ذلك فيروس كورونا.

 


الهواء فى المترو

محطات مترو الانفاق

الهواء داخل المترو

المترو حول العالم

كورونا

ملوثات الهواء

هواء ملوث فى المترو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطالبات بمكافحة تلوث الهواء وسط مخاوف من خطورته على الصحة

السبت، 30 يناير 2021 03:00 ص

خدعة كلير.. جهاز لقياس تلوث الهواء يتنكر فى صورة طفلة صغيرة.. ألبوم صور

السبت، 30 يناير 2021 12:00 ص

علماء هارفارد: تلوث الهواء يزيد من معدل وفيات مصابى كورونا

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 11:00 م

تلوث الهواء قد يسبب أمراضًا معدية خطيرة بخلاف كورونا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 09:00 م

التعايش مع الهواء الأكثر تلوثا فى العالم.. سكان العاصمة الهندية دلهى يعانون للتنفس.. الأزمة تبرز الفجوة بين الفقراء والأغنياء.. تلوث الهواء يقتل 116 ألف رضيع سنويا.. وإنفاق الحكومة على أجهزة التنقية يثير الجدل

السبت، 31 أكتوبر 2020 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة