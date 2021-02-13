اليوم السابع
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جونسون يعبّر عن تفاؤله بإمكانية تخفيف العزل العام قريبا

السبت، 13 فبراير 2021 05:15 م
جونسون يعبّر عن تفاؤله بإمكانية تخفيف العزل العام قريبا جونسون
(رويترز)

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عبّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تفاؤله اليوم السبت بإمكانية إعلانه تخفيف بعض قيود العزل العام قريبا مع اقتراب الحكومة من تحقيق ما تسعى إليه من تطعيم 15 مليونا من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وتقول بريطانيا إنها في طريقها لتنتهي بحلول يوم الاثنين من تطعيم كل من هم في سن السبعين فأكثر وأصحاب الحالات المرضية المعرضين للخطر والعاملين في الصفوف الأمامية بقطاع الصحة وموظفي الرعاية الاجتماعية وكبار السن في دور الرعاية.

وقال جونسون، الذي سيعلن خارطة طريق للخروج من العزل يوم 22 فبراير شباط، لوسائل الإعلام "أنا متفائل، لن أخفي الأمر عنكم، أنا متفائل لكن علينا أن نكون حذرين".

وأضاف أن إعادة فتح المدارس تظل لها الأولوية أملا في عودتها في الثامن من مارس آذار.

وسجلت بريطانيا أكثر من 120 ألف وفاة بكوفيد-19 وكانت أول دولة غربية تبدأ التطعيم الجماعي في ديسمبر وتلقى أكثر من 14 مليون بريطاني الجرعة الأولى من اللقاح منذ ذلك الحين.

وأضاف جونسون إن عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض لا يزال مرتفعا للغاية مع تسجيل أكثر من 15 ألف حالة يوم الجمعة وكذلك عدد الوفيات. لكن جونسون قال إن الأعداد "ربما بدأت في الانخفاض بسرعة كبيرة".

 

 


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