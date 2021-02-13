جامعة الأزهر تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول واستأنف الدراسة.. تعرف عليها

كتب لؤى على

قالت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، في بيان لها، أنه في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في اجتماعها، مساء اليوم السبت، 13 من فبراير 2021 م، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فقد تقرر الآتي:

-مد أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يستأنف الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، يوم السبت الموافق 27 من فبراير 2021م، بنظام التعليم الهجين الذي اعتمد منذ بدء العام الدراسي الجاري.

وأوضح بيان الجامعة، أنه تقرر استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول مع عودة الدراسة طبقًا للجداول التي ستعلنها كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، كما تقرر إجراء الامتحانات بالكليات وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

كما أوضحت جامعة الأزهر، أن مجلس الجامعة سوف يناقش البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.