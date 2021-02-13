جامعة أسيوط يقرر تعميم نظام الوجبات المعلبة المقدمة لطلاب المدينة الجامعية

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بدء تعميم نظام الوجبات المعلبة المقدمة لطلاب المدينة الجامعية، وذلك وفق بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وجمعية أمان الاستهلاكية التابعة لوزارة الداخلية .

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن نظام الوجبات المعلبة يأتى ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى تشديد الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة مع عودة كافة الطلاب إلى المدينة الجامعية ، والمقرر لها الخميس القادم 18 فبراير الجاري.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن بروتوكول التعاون تم إبرامه فى وقت سابق بتوقيع من رئيس جامعة أسيوط ، واللواء أسامة مصلحى مساعد وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة جمعية أمان الاستهلاكية، وهو ما تم فى إطاره عقد اجتماع بحضور العميد محمد الشرقاوى مندوب الجمعية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدينة الجامعية ، لوضع الخطوط العريضة لتعميم تقديم الوجبات المعلبة والذى تم تطبيقه بشكل جزئى وتجريبى خلال الشهر الماضى .

وأضاف الدكتور شحاتة غريب ، أن التعاون الثنائى بين الجامعة والجمعية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية " كلنا واحد" والتى تتضمن قيام جمعية أمان الاستهلاكية والتابعة لوزارة الداخلية بالقيام بتولى إحلال كافة أدوات الطهى المستخدمة فى مطاعم المدينة ، والتى يلزم تغيرها ، مع تولى الجمعية ، كذلك بتوفير مقننات الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب ، وذلك وفق قواعد وشروط قطاع المدينة الجامعية ، مع تولى الجمعية أيضا تغليف وتعبئة الوجبات المجهزة داخل مطاعم المدينة الجامعية والتى يتولى الكوادر المدربة من أفراد الجمعية على توزيعها وتقديمها على الطلبة والطالبات المقيمين بالمدينة.