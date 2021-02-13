جارديان: محامو ترامب عززوا هجومهم على الديمقراطيين ويستعدون لإنهاء المحاكمة

كتبت رباب فتحى

اتهم الفريق القانونى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الادعاء فى محاكمته بمجلس الشيوخ، بشن "حملة مطاردة سياسية" ضده، ونفى بشدة التهمة القائلة بأن كلماته وأفعاله حرضت على أعمال العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث أنهى المحامون دفاعهم الحاد واستعدوا لـ خاتمة سريعة للمحاكمة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المحامين واثقين من أن محاكمة ترامب الثانية غير المسبوقة ستؤدي مرة أخرى إلى التبرئة، لذا نددوا بالقضية المرفوعة ضده باعتبارها "عملًا غير دستوري للانتقام السياسي" تغذيه "كراهية" الديمقراطيين.

و زعموا أن مديري مجلس النواب أساءوا بشكل خطير وصف تصريحات ترامب لأتباعه في 6 يناير، عندما حثهم على "القتال مثل الجحيم" خلال تجمع حاشد قبل أن يسيروا في شارع بنسلفانيا في واشنطن ويهاجمون مبنى الكابيتول الأمريكي.

قال مايكل فان دير فين ، أحد محامي ترامب: "لا يمكن لأي شخص يفكر أن يعتقد بجدية أن خطاب الرئيس في 6 يناير كان بأي شكل من الأشكال تحريضًا على العنف أو التمرد".

وأوضحت الصحيفة أن جوهر حجتهم كان أن أقوال ترامب وأفعاله محمية بموجب التعديل الأول. وجادل الدفاع بأن لغة ترامب لا تختلف عن الخطاب الحاد الذي يستخدمه السياسيون كثيرًا في السياسة الأمريكية اليوم. لتوضيح هذه النقطة ، عرضوا مقاطع للديمقراطيين ، بما في ذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين جلسوا كمحلفين في المحاكمة ، وشجعوا أنصارهم على "القتال" في محاولة لتصويرهم على أنهم منافقون.

ودحض الادعاء بشدة هذا الادعاء ، بحجة أن سلوك ترامب حرض بشكل مباشر على تمرد ضد الأمة التي أقسم على حمايتها ، وبالتالي لا يرقى إلى مستوى خطاب سياسي محمي.

سعى الدفاع أيضًا إلى تصوير ترامب على أنه "الرئيس الأكثر تأييدًا للشرطة ومعاداة الغوغاء الذي شهده هذا البلد على الإطلاق" ، زاعمًا ، على الرغم من وجود أدلة على عكس ذلك ، أنه لم يتغاضى عن العنف أبدًا وأشار إلى أنه دعا الحشد لمسيرة "سلمية ووطنية" خلال خطابه في 6 يناير.