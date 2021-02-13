توافد المعزين لليوم الثانى على عزاء الفنان على حميدة.. صور

مطروح - حسن مشالى

يواصل المعزون من داخل محافظة مطروح وخارجها، التوافد على سرادق عزاء الفنان علي حميدة، بمنطقة السنوسية في مدينة مرسى مطرح.

ويتلقى العزاء أفراد أسرة الفنان الراحل وأصدقائه ومحبيه، لليوم الثاني على التوالي، عقب وفاته داخل مستشفى مطروح العام، مساء الخميس الماضي، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد رحلة طويلة من المعاناة بسبب المرض.

وشهد سرادق العزاء في اليوم الثاني، حضور وفد من نقابة المحامين بمطروح، وصالح سلطان ورزق علواني نائبا مجلس الشيوخ، وعدد من العمد والمشايخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بمطروح، إلى جانب عدد كبير من الأهالي.