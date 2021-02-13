تفريغ 5868 طن رخام وتداول 28 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامى لميناء بورسعيد ، فى بيان صادر له اليوم ، أن موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، سجلت دخول السفينة BLACK SEAS التى يبلغ طولها 105 مترا ، والغاطس 6 مترا ، وذلك لتفريغ 5868 طن رخام بالميناء.

كما سجلت دخول وخروج 28 سفينة ، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ، وخروج عدد 5 سفينة ، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر وصول 4 سفن .

وسجل ميناء غرب بورسعيد ، دخول 3 سفن حاويات ، وخروج 6 سفن ، ومن المنتظر استقبال سفينة ، كما سجل الميناء ، دخول سفينة بضائع عامه وخروج سفينة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .