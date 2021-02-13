اليوم السابع
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تفريغ 5868 طن رخام وتداول 28 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

السبت، 13 فبراير 2021 02:37 م
تفريغ 5868 طن رخام وتداول 28 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامى لميناء بورسعيد ، فى بيان صادر له اليوم ، أن موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، سجلت دخول السفينة BLACK SEAS التى يبلغ طولها 105 مترا ، والغاطس 6 مترا ، وذلك لتفريغ 5868 طن رخام بالميناء.

كما سجلت دخول وخروج 28 سفينة ، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ، وخروج عدد 5 سفينة ، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ، ومن المنتظر وصول 4 سفن

وسجل ميناء غرب بورسعيد ، دخول 3 سفن حاويات ، وخروج 6 سفن ، ومن المنتظر استقبال سفينة ، كما سجل الميناء ، دخول سفينة بضائع عامه وخروج سفينة.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

 

 


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