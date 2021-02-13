تغريم 15 مواطنا لعدم ارتداء كمامة وضبط مقهى يقدم شيشة بحملة بالبياضية بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، وعبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، حملة ليلية مكبرة، تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

تم خلال الحملة التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومتابعه الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، كما تم تحرير عدد 15 محضرا عدم ارتداء كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفورى وتم دفع قيمة الغرامة، ومحضرين لأفراد ممتنعين عن ارتداء الكمامة، ومحضر لمنشاة مخالفة للإجراءات الاحترازية وتم غلقها، وضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين وتم مصادرة الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهى.

رافق رئيس المدينة كلا من احمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وبدوى محمد مدير الشئون الإدارية.

كما أكد رئيس مدينة البياضية، أنه على المواطنين الذين يستقلون المواصلات العامة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامتهم فى ظل هذه الظروف، كما اكد على المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة قانونا.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مدينة البياضية بحملة نظافة شملت جميع الطرق بالمدينة، حيث تم رفع المخلفات بشارعي الذهبى ومصطفى كامل، كما قامت ادارة النظافة والتجميل برفع ناتج تقليم الأشجار ورفع المخلفات من على جانبى الطريق، كما تم تقليم الأشجار فى طريق امتداد شارع التليفزيون والمنطقة حول المسجد العتيق على طول الطريق ورفع ناتج التقليم.