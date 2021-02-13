اليوم السابع
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تعرف على عقوبة آكل لحوم البشر الروسى بعد قتل أصدقائه وأكل أجزاء من لحمهم

السبت، 13 فبراير 2021 05:05 م
تعرف على عقوبة آكل لحوم البشر الروسى بعد قتل أصدقائه وأكل أجزاء من لحمهم آكل لحوم البشر
ذكى مكاوى

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أصدرت محكمة روسية حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة ضد شخص تم اتهامه بقتل ثلاثة من أصدقائه وأكل لحمهم، بعدما قطع أجزاء من لحمهم وغلاهم في الماء، وذلك بعدما اتهم بتلك الاتهامات منذ عام 2017 وتم وصفه بـ"آكل لحوم البشر".

واعترف ادوارد سيليزنيف، الذى يبلغ 51 عام، بجريمته، مؤكداً أنه طعن أصدقائه الذين تتراوح أعمارهم بين 59 و43 و 34 سنة حتى الموت بينما كانوا في حالة سكر، قبل أن يغلي أجسادهم وأكل بقاياهم المطبوخة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أثناء القبض عليه
أثناء القبض عليه

وقطع المتهم أجساد الضحايا - الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم - واحتفظ باللحم الذي أراد أن يأكله، في أكياس بلاستيكية وألقى بالباقي في نهر محلى.

كما أقر المتهم بأنه انتقل إلى إحدى شقق ضحاياه بعد أن قتله وأكله، وأخبر والدا الرجل أن ابنهما ذهب للعمل في مدينة أخرى، وهى القصة التى كررها لضباط الشرطة حينما تم اتهامه بتلك القضايا قبل الاعتراف بها وتأكيده على أنه أيضاً اعتاد طبخ القطط والكلاب والطيور المحلية والحيوانات الصغيرة الأخرى الموجودة في الشوارع.

الرجل الروسى
المتهم الروسى بأكل لحوم البشر

وعندما اكتشف جثث الرجال في نهاية المطاف، قالت الشرطة، إن حالة تحلل أجسادهم  بعد القطع الجزئى جعلت من الصعب التعرف عليها، ثم تم الكشف عن مدى عقلية المتهم الروسى للوقوف عما إذا كان يعانى من أية أمراض نفسية تجعله من وجهة نظر القانون مجنون ليؤكد الأطباء أنه لا يعانى من أي مرض، وبالتالي صدر ضده الحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة دون السماح بأى إفراج مشروط بالمستقبل.


آكل لحوم البشر

متهم بأكل لحوم البشر

سجن مدى الحياة

جرائم بشعة

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