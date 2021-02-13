تعرف على ساعات البث الإذاعى والمحطات الإذاعية خلال 2019/2020.. إنفوجراف

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، مجموعة من أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام، بمناسبة اليوم العالمى للإذاعة، حيث بلغ عدد الشبكات الإذاعية 10 شبكات بإجمالى عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عام 2019/2020.

ونشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفو جراف، توزيع ساعات البث بنهاية العام 2019/2020، وجاء كالآتى:

-احتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات إرسال 66616 ساعة من أجمالى ساعات البث الإذاعى بنسبة 36.7% بمتوسط يومى 182 ساعة

-شبكة الإذاعات الأجنبية الموجهة استحوذت على 22326 ساعة بنسبة 12.3% بمتوسط يومى 61 ساعة

-احتل المجال الترفيهى النصيب الأكبر من أجمالى عدد ساعات البث الإذاعي، حيث بلغ 42375 ساعة بنسبة 23.3% بمتوسط يومى 115 ساعة.

-المجال الثقافى استحوذ على 31402 ساعة بنسبة 17.3% بمتوسط يومى 85 ساعة

-الشبكة الثقافية استحوذت على 21960 ساعة بنسبة 12.10% من إجمالى ساعات البث المسموع بمتوسط 60 ساعة يوميا.

-بلغ عدد ساعات البث لإذاعـة البرنـامج العام 8784 ساعة.

-بلغ متوسط ساعات البث اليومى لقطاع الإذاعة 496 ساعة.