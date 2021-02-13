اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 04:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أهم قرارات التعليم العالى بعد مد إجازة نصف العام أسبوع

السبت، 13 فبراير 2021 09:10 م
تعرف على أهم قرارات التعليم العالى بعد مد إجازة نصف العام أسبوع وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:

-مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.

-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.

 -تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

-سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.

 


قرارات التعليم العالى

إجازة نصف العام

الامتحانات

موعد الامتحانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: امتحانات التيرم مع العودة واستئناف الدراسة 27 فبراير بنظام التعليم الهجين

السبت، 13 فبراير 2021 08:34 م

مد إجازة منتصف العام أسبوع بقرار حكومى وعودة الدراسة والامتحانات

السبت، 13 فبراير 2021 08:32 م

الحكومة تعلن مد إجازة نصف العام الدراسى أسبوعا.. استئناف الفصل الدراسى الثانى وإجراء الامتحانات.. وإرجاء مسابقات قطاع الناشئين حتى الأول من إبريل المقبل.. وتطعيم الأطقم الطبية بجميع المستشفيات من السبت المقبل

السبت، 13 فبراير 2021 07:35 م

التعليم تعلن عقد مؤتمر صحفى مساء غد لإعلان تفاصيل الفصل الدراسى الثانى والامتحانات

السبت، 13 فبراير 2021 07:32 م

أخبار مصر.. التعليم توضح حقيقة دعوات إلغاء الامتحانات

السبت، 13 فبراير 2021 06:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة