اليوم السابع
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تصاعد الغضب في ميانمار بسبب اعتقال معارضي الانقلاب

السبت، 13 فبراير 2021 09:26 ص
تصاعد الغضب في ميانمار بسبب اعتقال معارضي الانقلاب احتجاجات ميانمار
رويترز

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 واصل معارضو الانقلاب العسكري في ميانمار احتجاجاتهم لثامن يوم على التوالي، اليوم السبت، فيما استمرت الاعتقالات لمنتقدي المجلس العسكري، الأمر الذي عزز الغضب بشأن اعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي.
 
وتجمع الآلاف في مدينة يانجون التجارية فيما خرج المحتجون إلى الشوارع في العاصمة نايبيداو وماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد وبلدات أخرى بعد يوم من أكبر احتجاجات تشهدها ميانمار حتى الآن.
 
ورفع المحتجون في يانجون لافتات منها واحدة كُتب عليها "توقفوا عن الخطف ليلا"، في رد فعل على المداهمات والاعتقالات في الأيام الماضية.
 
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة إن أكثر من 350 شخصا، منهم مسؤولون وناشطون ورهبان، جرى اعتقالهم منذ انقلاب أول فبراير شباط، يواجه بعضهم تهما جنائية تستند إلى "أسس مريبة".
 

ميانمار

انقلاب عسكري

احتجاجات

أونج سان سو تشي

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