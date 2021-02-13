تحصين 15346 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية .

وشدد على الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية ، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ، برئاسة الدكتور حسنى عباسى بتحصين عدد 14802 رأس ماشية ، بلقاح الحمى القلاعية ولقاح الوادى المتصدع .

كما تم تحصين عدد 300 من الاغنام بلقاح الحمى القلاعية و عدد 24 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية والوادى المتصدع والنيموباك .

بالاضافه لاستخراج 20 تصريح نقل للطيور الحية وعمل معاينات فنيه لمشروعات الثروة الحيوانية.