تحصين 15346 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية .
وشدد على الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية ، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.
وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ، برئاسة الدكتور حسنى عباسى بتحصين عدد 14802 رأس ماشية ، بلقاح الحمى القلاعية ولقاح الوادى المتصدع .
كما تم تحصين عدد 300 من الاغنام بلقاح الحمى القلاعية و عدد 24 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية والوادى المتصدع والنيموباك .
بالاضافه لاستخراج 20 تصريح نقل للطيور الحية وعمل معاينات فنيه لمشروعات الثروة الحيوانية.
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