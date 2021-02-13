اليوم السابع
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تحصين 15346 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

السبت، 13 فبراير 2021 12:52 م
تحصين 15346 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة تحصين الماشية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية ، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية .

وشدد على الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية ، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة.

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطرى بالبحيرة ، برئاسة الدكتور حسنى عباسى بتحصين عدد 14802 رأس ماشية ، بلقاح الحمى القلاعية ولقاح الوادى المتصدع .

كما تم تحصين عدد 300 من الاغنام بلقاح الحمى القلاعية و عدد 24 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية والوادى المتصدع والنيموباك .

بالاضافه لاستخراج 20 تصريح نقل للطيور الحية وعمل معاينات فنيه لمشروعات الثروة الحيوانية.

 

 

 


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