تحرير 443 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية مكثفة بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة، حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضى، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق وتطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية

وأسفرت الحملات المكثفة على المخابز والأسواق عن تحرير عدد 443 محضرا متنوعا :

فى مجال المخابز البلدية، تم تحرير (298) محضرا وتقريرا ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل الزيارات وتصرف فى دقيق ببيعه فى السوق السوداء وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل للجمهور عدم وجود الماكينة بالمخبز وتوقف عن الإنتاج وعدم نظافة أدوات العجين، وتم تحرير المحاضر والتقارير وتوقيع العقوبات وجارى تحصيل الغرامات .

وفى مجال الأسواق، تم تحرير 145 محضر جنح وجنح أمن دولة طوارئ وكانت المخالفات عبارة عن ذبح خارج المجازر الحكومية وإدارة منشآت ومصانع بدون ترخيص (بير سلم) وتجميع مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء وعدم وجود سجل صناعي وعدم إعلان عن الأسعار للجمهور وحيازة سلع منتهية الصلاحية وسلع بدون بيانات ومجهولة المصدر وإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص وبدالين تموينيين، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .