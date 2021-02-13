تأجيل محاكمة المتهمين بالتحرش بفتاة ميت غمر لجلسة 20 مارس المقبل

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم بتأجيل نظر محاكمة المتهمين فى قضية التحرش والمعروفة إعلاميا بـ فتاة ميت غمر، والمتهم فيها 7 شباب، إلى جلسة 20 مارس القادم وإحضار رئيس المباحث لسؤاله عن الواقعة.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات بهتك العرض، والتعرض لأنثى، وتلميحات جنسية بالقول والفعل، بالإضافة إلى 5 جنح أخرى، بقيادة سيارة بدون ترخيص لاثنين من المتهمين، وواقعتى الابتزاز والتشهير.

وقد حضر الجلسة 5 محامين من منظمات حقوق المرأة، للدفاع للدفاع عن المجنى عليها، وإعلان المنظمات المنتسبين لها وقوفهم فى صف الفتاة المجنى عليها ياسمين م. أ. وشهرتها بسنت، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة جامعة بعين شمس، ومقيمة بمدينة ميت غمر.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة حضور المجنى عليها شخصياً لمناقشتها فيما تعرضت له، وكذلك حضور رئيس مباحث قسم ميت غمر لمناقشته فى التحريات التى أجراها حول الواقعة، كما طلبت إيداع تقرير الباحث الاجتماعى عن المتهمين المتهمين الأحداث فى القضية.

و طالب، محامى المتهمين، بإخلاء سبيلهم كونهم لهم محل إقامة معلوم لدى جهات التحقيقات.

يذكر بأن تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعى فيديوهات لواقعة تحرش جماعى ليلة الخميس 10 ديسمبر 2020 بفتاة أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، وتمكنت المباحث من تحديد 7 شباب ظهروا فى فيديوهات التحرش، وتعرفت المجنى عليهم.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار علاء السعدنى، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات محبوسين، بعد أن وجهت لهم اتهامات بهتك عرض المجنى عليها بالقوة والتهديد والتعرض للمجنى عليها وذلك بالطريق العام، بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها، وإتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل، وأنهم تتبعوا الفتاة بسيارة ودراجة نارية، ورشقوها بنظراتهم وأغلقوا عليها طريق سيرها لترضخ لهم وينالوا شرفها، ووضعوا أجسادهم بجسدها على النحو الذى ورد بالتحقيقات.