بيج رامى وكرم جابر يفتتحان بطولة "وورك ستريت أوت" بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية- جاكلين منير

أعرب البطل الأولمبى بيج رامى، عن سعادته بتواجده فى الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط والتى تحتضن الرياضة للنهوض بمستقبلها ورفع اسم مصرعالياً.

وأكد خلال افتتاح بطولة الإسكندرية لرياضة "وورك ستريت أوت" والتى ينظمها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لرياضات الشارع، كأول بطولات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية المقرر تنظميها بمدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة، أنه بصفته الشخصية أو نيابة عن الرياضيين، أن دورهم الأبرز فى الفترة القادمة هو دعم الشباب، وهناك نماذج مشرفة ، والفترة القادمة هنكون فى كل أنحاء مصر .

وقال: أنا أهلاوى والأهلى حقق إنجاز كبير له ولمصر كلها ونتمنى له التوفيق دائماً .

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماته فى كل المجالات ، وهو مهتم حالياً والفترة المقبلة بأن جميع المصريين يمارسون الرياضة ، وعلق: لى الشرف أن أتلقى من الرئيس التهنئة على ما فعلته لكن هذا أقل شيئ ممكن نقدمه لبلدنا وأتمنى أن كل شباب مصر يحققون أكثر ما وصل إليه البيج رامى.

ولفت إلى أن الهدف الأساسى الذى نأمل له هو أن كل شخص فى مجاله يلغى كلمة "مستحيل" وليس فقط رياضياً ، مضيفاً: علينا أن نعمل على نقطتين أولهما أن يكتشف كل إنسان الموهبة فى نفسه ويجتهد فيها وينجح، والثانية أن نعمل ليل نهار حتى لا يذهب الحلم من بين أيدينا ، وعلق قائلاً: "قابلنا مليون مطب فى حياتنا"، وعلق: الفكرة ليست فى حجم الحلم صغير أو كبير ولكن الفكرة هى إزاى نحلم بيه بواقعية ونحققه على أرض الواقع .

وعن خلافه مع أرنولد، قال إن أرنولد رياضى كبير مؤثر فى العالم بشكل رياضى وسياسى أيضاً ، ونحن لدينا لاعبين كبار ومثقفين فى فترة سابقة ومنهم الراحل عبد الحميد الجندى والذى كان يربطه علاقه معرفة بأرنولد ، وكان أرونولد يحكى له عن نموذج عبد الحميد الجندى .