"بوكس القنبلة".. أخر تقاليع هدايا عيد الحب وأسعارها تبدأ من 250 جنيها.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تظهر لـ"عيد الحب" الموافق 14 فبراير من كل عام كما يطلقون عليها "تقاليع" جديدة، تكون في الهدية نفسها أو عرضها أو حتي تقديمها، وفي بورسعيد انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية القنبلة التي تنفجر فتخرج منها الهدية للمحبوب كنوع من الإثارة والتشويق في التقديم.

والتقى "اليوم السابع"، وليد كمال - صاحب محل هدايا - والذى أكد أنه من أبرز الهدايا لـ"عيد الحب" هذا العام هي "بوكس القنبلة" والتي يتم وضع فتيل بداخلها وبانتهائه تُفتح البوكس ويكون بداخله الهدية.

وأشار "كمال" إلى أن سعر بوكس القنبلة 250 جنيها، بالإضافة إلى سعر الهدية الموضوعة بداخله علي حسب رغبة العميل من فضيات، ورود، شيكولاتة، أو غيرها، موضحاً أن الإقبال يزداد في نفس يوم "عيد الحب".

واستكمل: "الورد الصناعي بردو كويس وعليه بيع، بجانب أيضاً البوكسات العادية وعليها الشخصيات مثل الدبدوب أو العرائس ويتراوح سعرها من 50 إلى 150 جنيها، ويوجد بوكسات خشب من 150 إلى 200 جنيه.

وقال أنس وائل - صاحب أحد محلات بيع الهدايا بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، إن الصناديق "البوكسات" التي اشتهرت هذا العام كهدية لعيد الحب هي الخوص علي شكل "سبّت" ويضاف بداخلها الورد أو الشيكولاتة أو أي هدية أخرى علي حسب رغبة العميل.

وأوضح أن البوكسات القطيفة انتشرت بشكل كبير بألوانها الأسود والنبيتي، حيث يتم وضع الورد والشيكولاتة بداخلها، مشيراً إلي أنه توجد البلورات تعطي شكل رائع وتعتبر من الهدايا المميزة بعيد الحب وتتراوح أسعارها من 150 إلي 250 جنيها.



١١-صناديق-هدايا-عيد-الحب



١.قنبلة-عيد-الحب



٢-بوكس-قنبلة-عيد-الحب



٣-البوكس-مفتوح-وبداخله-خاتم-هديه



٤-البوكس-خلال-عرضه-بالهدايا



٥-الدبدوب-ضمن-هدايا-عيد-الحب



٦-بوكيه-الورد-هدية-عيد-الحب



٧-بوكيه-الورد-مضيئ



٨-هدايا-عيد-الحب



٩-هدايا-عيد-الحب-ببورسعيد