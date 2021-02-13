بوريس جونسون يهنئ رئيس وزراء إيطاليا الجديد: "أتطلع للعمل معك فى 2021"

ريهام عبد الله

هنأ بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ماريو دراجى رئيس الوزراء الإيطالى الجديد، بعد حلفه اليمين اليوم، مشيرا إلى تطلعه للعمل المكثف معه فى 2021، فى عدة قضايا على رأسها قضية المناخ.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" تهانينا لماريو دراجي على أداء اليمين الدستورية كرئيس وزراء إيطاليا الجديد، أتطلع إلى العمل معك عن كثب في عام 2021 حيث نستضيف قمة الدول السبع الصناعية الكبرى، فيما تستضيف إيطاليا، قمة العشرين، ونتشارك فى استضافة قمة المناخ".



بوريس جونسون

أدى ماريو دراجى، الرئيس السابق للبنك المركزى الأوروبى، اليمين الدستورية، اليوم السبت، رئيسًا لحكومة الوحدة الإيطالية الجديدة، ويهدف تعيين دراجى رئيسًا للوزراء فى إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت حوالى 4 أسابيع، فى تلك البلاد التى ضربها وباء فيروس كورونا المستجد بقسوة، بحسب صحيفة الرؤية.

وكانت الحكومة السابقة بقيادة جوزيبى كونتى، انهارت منتصف شهر يناير الماضى، بعد انسحاب حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزى «إيطاليا فيفا» (تحيا إيطاليا)، من الائتلاف الحاكم نتيجة لخلاف حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبى الخاصة بالتعافى من جائحة كورونا، وتتعين موافقة البرلمان الإيطالى على الحكومة الجديدة برئاسة الخبير الاقتصادى الذى يبلغ من العمر 73 عامًا.