بنك الاستثمار الأوروبى يمنح أوكرانيا 50 مليون يورو لشراء لقاحات كورونا

كييف /أ ش أ/

وافق بنك الاستثمار الأوروبى على منح أوكرانيا 50 مليون يورو، لشراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومعدات تبريد حديثة لمراكز التطعيم.

وقالت الحكومة الأوكرانية، فى بيان لها اليوم، إن التمويل الجديد من المتوقع أن يندرج ضمن برنامج الحكومة لتطوير البنية التحتية للبلديات فى أوكرانيا والبالغ قيمته 400 مليون يورو.

وأوضح رئيس الوزراء الأوكرانى دينيس شميهال أن التمويل الجديد سيدعم قدرة بلاده على شراء اللقاحات الجديدة لمواجهة كورونا وكذلك دعم مراكز التطعيم بأحدث أجهزة التبريد.

من جهته، قال بنك الاستثمار الأوروبى إن التمويل يعتبر جزء من الدعم الشامل الذى يقدمه البنك للدول الأعضاء، موضحا أنه يعزز من قدرة أوكرانيا على مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أنه سيتم توجيه الأموال لشراء لقاحات كورونا وأدوات التبريد اللازمة للحفاظ على تلك اللقاحات حيث يجرى توزيعها بنجاح على جميع المدن الأوكرانية.

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ويرنر هوير، إن التمويل يأتى فى إطار دور البنك للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين فى الوقت الذى يتحرك فيه العالم نحو التعافي.