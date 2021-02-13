انتقادات ساخرة لرئيس أوكرانيا.. هنأ الصين بعامها الجديد بصورة من نيبال

كتب محمد تهامى زكى

تعرض الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، لموقف محرج وانتقادات حادة، بعد نشره تغريدة تهنئته إلى الصين وشعبها، بمناسبة حلول العام الصينى، مستخدما صورة بالخطأ، اتضح أنها ساحة دوربار كاتماندو، بالعاصمة النيبالية كاتماندو، بدلا من استخدام صورة من الصين أو العاصمة بكين.



زيلينسكى

وهنأ زيلينسكى، الصين بالعام الجديد، قائلا: "بالنيابة عنى وبالنيابة عن شعب أوكرانيا، أود أن أهنئ الرئيس الصينى شى جين بينج، والشعب الصينى الصديق بعام جديد سعيد".

وأضاف زيلينيسكى: "كل شيء يجري بشكل جيد وعلى ما يرام، فى هذا العام يحتفل البلدان بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الشراكة الاستراتيجية، أعرب عن رغبتى فى مواصلة توسيع التعاون وتبادل المنفعة بين أوكرانيا والصين".



تهنئة زيلينسكى للصين

وفور نشر التغريدة، انهالت التعليقات الساخرة على الصورة، التى استخدمت للتهنئة من عاصمة نيبال، ليتدارك القائمون على إدارة الحساب، بتعديل التغريدة وتغيير صورة "ساحة دروبار" المستخدمة، ووضع صورة بدلا منها من الصين.



التغريدة قبل التعديل

وبحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن هذا الخطأ لم يكن الأول، بل سبقه فى واقعة مماثلة جرت فى أكتوبر الماضى، نشر مكتب رئيس أوكرانيا تقريرا عن زيارة زيلينسكى إلى العاصمة اللاتفية ريجا، وفيه تم الخلط بين لاتفيا وليتوانيا، وسبقها فى شهر يوليو، سمى المكتب الصحفى فى الرئاسة الأوكرانية تورنتو عاصمة كندا، بدلا من أوتاوا.







